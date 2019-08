A Adem apresenta a lista das 10 profissões mais requisitadas. Em julho tinha 7.945 postos de trabalho disponíveis para desempregados.

Saiba qual é a profissão mais procurada no Luxemburgo

A Adem apresenta a lista das 10 profissões mais requisitadas. Em julho tinha 7.945 postos de trabalho disponíveis para desempregados.

A profissão de contabilista foi a mais procurada no Luxemburgo no passado mês de julho. Esta é a conclusão da análise mensal feita pela Adem e divulgada esta terça-feira pelo Statec.

Informática e serviços jurídicos, ocuparam, respetivamente, o segundo e terceiro lugar das áreas com profissionais mais requisitados pelos empregadores do Grão-Ducado. Veja em baixo o ranking das 10 profissões com maior procura no mês passado.

Em julho, existam 15 668 pessoas candidatas a um emprego, no país, indica o Statec.

Um número que aumentou em relação a junho, com a candidatura de mais 631 pessoas, e que também foi superior ao verificado no mesmo mês de 2018. Num ano, a taxa de desemprego aumento, 2,7 %.

De acordo com o Statec, a taxa de desemprego, ajustada sazonalmente, é de 5,5 %.

Mas atenção. No final de julho, a Adem tinha 7.945 postos de trabalho disponíveis para candidatos a empregos.

As profissões mais requisitadas

Aqui fica a lista das 10 profissões mais procuradas em julho:

Contabilidade: 223 postos de trabalho

Estudos e desenvolvimento informático: 125 postos de trabalho

Defesa e conselho jurídico: 90 postos de trabalho

Análise de crédito e riscos bancários: 89 postos de trabalho

Serviços de restauração: 88 postos de trabalho

Secretariado: 87 postos de trabalho

Organização e gestão de empresas: 86 postos de trabalho

Pessoal de cozinha: 82 postos de trabalho

Empregada de loja de vestuário: 82 postos de trabalho

Trabalhador para empresas de construção de estradas: 77 postos de trabalho