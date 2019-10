A ADEM elaborou o ranking dos 10 trabalhos mais pretendidos no mês de setembro, no Luxemburgo.

Saiba quais são os empregos mais procurados no Grão-Ducado

Durante o mês de setembro houve empregos que foram muito mais procurados do que outros. Uma tendência que resultou em pouco mais de 25% dos postos de trabalho ocupados segundo declararam as empresas. A Agência para o Desenvolvimento do Emprego reuniu as estatísticas e criou o ranking dos 10 empregos mais procurados no regresso após as férias, no Grão-Ducado.



O top dos mais procurados:

1. Área informática (120 posições)

2. Pedreiro (120)

3. Contabilidade (116)

4. Secretariado (99)

5. Serviço de catering (94)

6. Pessoal da cozinha (78)

7. Front Office Mercados Financeiros (76)

8. Instalação de equipamento sanitário e térmico (61)

9. Organização e consultoria de gestão (57)

10. Mecânica automóvel (54)