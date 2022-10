A inspeção anual aos pneus e faróis decorre a partir de 17 de outubro nas estradas luxemburguesas e há multas previstas para os que não estiverem regularizados.

Segurança Rodoviária

Saiba quais são as datas e locais do controlo de pneus e faróis

A partir da próxima segunda-feira, e até 18 de novembro, os automobilistas do Luxemburgo vão poder efetuar o controlo anual de pneus e faróis numa das estações de controlo técnico ou no Automóvel Clube do Luxemburgo (ACL).

Além da verificação do perfil e do estado de desgaste dos pneus e do funcionamento das lâmpadas e do estado dos refletores dos faróis, os peritos da ACL estarão disponíveis para inspecionar as baterias dos carros, muitas vezes na origem das avarias, em particular no inverno.

Há multas previstas para os condutores cujos pneus e faróis não estejam em conformidade com a lei, que podem ir até aos 145 euros e implicar a retirada de 2 pontos da carta.

Para esta campanha, a Segurança Rodoviária decidiu apostar na proximidade, adicionando mais locais de controlo nos quatro cantos do país. Consulte o calendário abaixo para encontrar o stand da ACL mais conveniente. As inspeções serão realizadas entre as 10h30 e as 18h.

17 de outubro: Hesperange, Parking Hesper Kierfecht

Hesperange, Parking Hesper Kierfecht 18 de outubro : Bertrange, City Concorde Lifestyle Center

Bertrange, City Concorde Lifestyle Center 19 de outubro : Ettelbruck, Parking du Deich

Ettelbruck, Parking du Deich 20 de outubro : Mertert, Parking CIMW

Mertert, Parking CIMW 21 de outubro: Pétange, Site CARENA

Pétange, Site CARENA 24 de outubro: Bettembourg, Parking Parc Merveilleux

Bettembourg, Parking Parc Merveilleux 25 de outubro: Kayl, Parking Schungfabrik

Kayl, Parking Schungfabrik 27 de outubro: Remich, Parking de la Piscine

Remich, Parking de la Piscine 31 de outubro: Walferdange, Parking Stade Prince Henri

Walferdange, Parking Stade Prince Henri 02 de novembro: Dudelange, NeiSchmelz – Site "Al Garde"

Dudelange, NeiSchmelz – Site "Al Garde" 03 de novembro: Bertrange, City Concorde Lifestyle Center

Bertrange, City Concorde Lifestyle Center 04 de novembro: Massen, Shopping-Center

Massen, Shopping-Center 07 d e novembro : Redange-sur-Attert, Site Solupla

Redange-sur-Attert, Site Solupla 08 de novembro : Bertrange, Belle Etoile Shopping Center

Bertrange, Belle Etoile Shopping Center 11 de novembro : Pommerloch, Knauf Shopping

Pommerloch, Knauf Shopping 15 de novembro : Differdange, Parking Haut-Fourneaux

Differdange, Parking Haut-Fourneaux 16 de novembro : Bettembourg, Parking Parc Merveilleux

Bettembourg, Parking Parc Merveilleux 17 de novembro: Bertrange, City Concorde Lifestyle Center

