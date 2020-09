Atenção que podem ser feitos controles de velocidades noutras vias para além das inicialmente previstas.

Saiba onde vão estar os radares da polícia este sábado

Redação Atenção que podem ser feitos controles de velocidades noutras vias para além das inicialmente previstas.

A polícia revelou já revelou os radares de trânsito móveis que estarão a funcionar este sábado ao longo das estradas do país.

Os radares de trânsito para 19 de Setembro são:

Dia

N10 em Bollendorf-Bridge

Estrada de Boudersberg para Dudelange

Tarde - Noite

Côte d'Eich no Luxemburgo

N10 para Schwebsange

Estes pontos de controlo são publicados para fins informativos, de acordo com as informações transmitidas pela polícia. As autoridades podem efectuar controlos a qualquer momento e em qualquer lugar sem aviso prévio. O respeito pelas limitações continua a ser a melhor forma de evitar sanções.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.