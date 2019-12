Mas atenção que as autoridades podem realizar verificações a qualquer momento e em qualquer lugar, sem aviso prévio.

Saiba onde vão estar os radares da polícia este domingo

A polícia vai verificar a sua velocidade no domingo nas seguintes estradas no Luxemburgo:

Durante a manhã: Estrada de Thionville para Dudelange

Durante a tarde: Haaptstrooss

Durante a noite: Route d'Esch para o Luxemburgo Syrdallstrooss em Manternach

Estes locais de controle são publicados para fins informativos, de acordo com as informações transmitidas pela polícia. Mas atenção que as autoridades podem realizar verificações a qualquer momento e em qualquer lugar, sem aviso prévio. O respeito pelas limites de velocidades continua a ser a melhor forma de evitar sanções.