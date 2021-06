A tradicional Feira do Estudante volta a ter lugar este ano na esfera virtual devido à pandemia da covid-19. O certame destina-se a todos os jovens, interessados em frequentar o ensino superior ou em integrar o mercado de trabalho.

O evento, organizado anualmente pela Casa da Orientação está marcado para 25 a 29 de outubro em formato digital. Os jovens poderão descobrir os stands através da Internet e colocar as suas questões aos participantes.

O salão procura ajudar a dar resposta a questões como “onde estudar?, “que curso tirar?” ou “como dar os primeiros passos rumo à vida profissional?”. Para isso, instituições de ensino e embaixadas de vários países costumam marcar presença na feira para prestar informação aos futuros estudantes. Este ano, tudo isso vai passar-se, mais uma vez, na Internet.

No entanto ao contrário do que aconteceu em 2020, no dia a seguir à feira, a 30 de outubro, vai ser organizado em colaboração com a Associação dos Círculos de Estudantes (ACEL), um “Dia de Encontro” em Belval. Nesse dia os alunos dos liceus poderão encontrar-se presencialmente com os estudantes que já frequentam o ensino superior e partilhar com estes a sua experiência de estudantes.