Turismo A neve que não chegou a cair

A única estância de esqui do Luxemburgo fica em Weiswampach, no extremo norte do país. Mas há cinco anos que ela não abre, porque simplesmente não há neve suficiente para marcar as pistas. Ainda que os dias estejam frios, as alterações climáticas estão a mudar as estações, os negócios e o turismo. Viagem ao país do inverno.