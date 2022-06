A partir das 18h00 entre em palco José Malhoa e a festa promete continuar noite dentro.

Saiba o que não poder perder hoje no São João de Esch

A maior festa portuguesa em Esch-sur-Alzette está de regresso. Dois anos depois, o São João volta a sair às ruas com as tradicionais marchas e o cheiro da sardinha assada.

Veja as imagens da festa de São João em Esch Para domingo, são esperadas ainda mais pessoas, para o tradicional almoço na praça da Comuna e os concertos durante a tarde.

Este domingo, a festa começou cedo, pelas 10h, com mais música típica portuguesa na praça da Comuna e a preparação do grande almoço de São João. À tarde, volta a haver uma atuação dos CTT Music e a seguir, pelas 15h, entra em palco o grupo de zumba Estrelas do Ritmo. Segue-se um concerto do "cantor romântico" Luís Brandão, funcionário da Comuna de Esch. A partir das 18h, começa o momento alto do fim de semana, com o concerto de José Malhoa. A música continua até às 22h para encerrar as festividades.

