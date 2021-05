Testes estão disponíveis a partir desta segunda-feira, 17 de maio, em vários estabelecimentos por todo o Grão-Ducado. Consulte a lista por localidade.

Saiba em que farmácias pode fazer os testes rápidos

Os testes rápidos de antigénio (RAT) por zaragatoa nasal e os autotestes já podem ser realizados em várias farmácias em todo o país a partir desta segunda-feira, 17 de maio. O resultado pode ser obtido em menos de 30 minutos e os custos são suportados pelos pacientes e segundo revelou o sindicato dos farmacêuticos luxemburgueses (SPL) ao Paperjam os testes deverão custar "entre 30 a 35 euros".

Os testes rápidos são um dos tipos de teste obrigatório para quem quer sentar-se à mesa num café ou restaurante a partir de 16 de maio, uma medida que está a gerar muitas dúvidas entre representantes do setor da Horeca, da oposição e de organismos como a Comissão dos Direitos Humanos do Luxemburgo. Consulte a lista das farmácias por comuna:

Após o teste, os pacientes recebem um certificado indicando o resultado. O documento inclui a assinatura do profissional de saúde e o logótipo da Direcção de Saúde, e "é válido como prova de um resultado negativo, que é exigido para viagens, atividades ou entradas (por exemplo, restaurantes, cafés, concertos, etc.)", explicou recentemente o Ministério da Saúde em comunicado.

Que tipo de testes são obrigatórios para ir jantar fora? Cafés e restaurantes vão poder reabrir os espaços interiores a partir de 16 de maio, mas nestes casos, quem quiser sentar-se no interior terá de apresentar um teste negativo à covid-19.

Segundo a tutela, os testes não podem ser realizados quando as farmácias estão de serviço. No mesmo sentido, "os pacientes com sintomas de infeção por covid-19 não são aconselhados a visitar a farmácia". No caso de um resultado positivo será imediatamente comunicado pelo profissional de saúde à Direção da Saúde, a fim de acompanhar o paciente e iniciar o rastreio dos contactos.

