Saiba como ganhar bolsas para estudar nas melhores universidades do mundo

Um grupo de 25 universidades norte-americanas vem, hoje, ao Luxemburgo recrutar alunos.

É uma oportunidade única para se candidatar a algumas das melhores instituições de ensino superior norte-americanas. Representantes de 25 universidades dos EUA, em que se incluem as universidades de Harvard e Stanford - as duas melhores do mundo de acordo com o reputado ranking de Xangai – estarão no Luxemburgo numa feira internacional que se realiza hoje, a partir das 16h00, na International School of Luxembourg.

A iniciativa arranca com uma sessão de apresentação em que poderá saber tudo sobre o sistema de acesso ao ensino superior norte –americano e “encontrar o programa mais adequado às suas necessidades”, afirma Patricia Reckel, do serviço de relações públicas da embaixada dos EUA no Luxemburgo.

Durante o evento poderá, também, conhecer e candidatar-se às dezenas de bolsas de estudo disponíveis para estudantes internacionais oferecidas pelas diversas universidades e pela Fulbright Commission, que terá uma delegação presente. O período de candidaturas às bolsas Fulbright acaba de abrir e decorrerá até ao mês de dezembro.

“Todas as universidades norte-americanas têm bolsas disponíveis que asseguram parte ou a totalidade dos custos de frequência”, acrescenta Patricia Reckel. E já há muitos casos de sucesso de estudantes luxemburgueses que ganharam estas bolsas. “Uma luxemburguesa está a estudar, há alguns anos, na Universidade de Miami e tem a totalidade dos custos de frequência assegurados por uma bolsa de estudo”, exemplifica. Atualmente existem cinco estudantes luxemburgueses com bolsas de estudo em universidades dos EUA, acrescenta a relações públicas da embaixada norte-americana.

Como o talento é considerado o novo petróleo do planeta, estas instituições de ensino superior têm como principal objetivo, com esta vinda ao Luxemburgo, “recrutar estudantes que falam quatro línguas, com um grande potencial, um nível escolar elevado e vocacionados para ambientes internacionais que poderão ter a experiência única, no mundo, de estudar num Campus norte-americano”, explica Patricia Reckel. A feira que já vai na 3ª edição tem sido um sucesso e “ultrapassado todas as expetativas em termos de participação”, acrescenta. No ano passado teve mais de 400 visitantes.

Todos os participantes 3º edição da Luxembourg College Night – American Style University Fair serão recebidos pelo Embaixador dos EUA no Luxemburgo, Randy Evans. Nesta mostra estarão representantes desde as mais reputadas universidades de investigação norte-americanas, às faculdades interdisciplinares conhecidas como small liberal arts colleges.

Na longa lista de instituições presentes, para além de Harvard e Stanford, encontram-se as universidades de Ohio, Albany, Delaware, Florida, Miami ou Vermont. A delegação norte-americana inclui o Berklee College of Music, e a American Musical and Dramatic Academy (AMDA). Poderá consultar a lista completa das instituições que estarão na feira neste site. Para visitar a feira não é necessária inscrição prévia.

