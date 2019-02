Há dezenas de aeroportos regionais para onde os residentes do Grão-Ducado podem viajar. Através deste mapa interativo pode descobrir alguns destinos menos conhecidos.

Saiba até onde pode viajar de avião (diretamente) do Luxemburgo

Há dezenas de aeroportos regionais para onde os residentes do Grão-Ducado podem viajar. Através deste mapa interativo pode descobrir alguns destinos menos conhecidos.

A variedade de destinos para onde pode viajar do Aeroporto Internacional do Luxemburgo-Findel está a aumentar. Hoje em dia, já é possível voar diretamente para o leste, como Ras-al-Khaimah, nos Emirados Árabes Unidos, ou até para o sul, como a ilha tunisiana de Djerba. Neste mapa, pode selecionar um destino e em baixo do mapa aparecerá qual o aeroporto para onde pode voar e por qual (ou quais) companhia(s) aérea(s). Os voos que aparecem são apenas os diretos e não com escala.

Atualmente, são 16 as companhias aéreas que operam no Findel e abrangem cerca de 95 destinos. No ano passado, mais de quatro milhões de pessoas viajaram através do aeroporto de Luxemburgo, mais 440 mil passageiros em comparação com 2017. Praticamente todas as companhias aéreas que operam no Findel registaram um aumento do número de passageiros, com a irlandesa Ryanair a destacar-se. Segundo os dados divulgados pela lux-Airport, companhia operadora do aeroporto do Findel, o Porto é o destino mais popular, seguido por Lisboa, Munique, Frankfurt e Londres.