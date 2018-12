Os sacos de plásticos gratuitos têm os dias contados no Luxemburgo.

Sacos de plástico gratuitos acabam na segunda-feira

A partir de segunda-feira, passa a ser proibido por lei pôr à disposição dos consumidores sacos de uso único gratuitos. Mas há uma exceção: os chamados sacos leves usados para embalar frutas e legumes.

Num comunicado enviado às redações, o Ministério do Ambiente explica que os sacos leves – com uma espessura inferior a 15 micrómetros – poderão continuar a ser dispensados gratuitamente se em causa estiverem questões de higiene ou relacionadas com a prevenção do desperdício alimentar.

A partir do dia 31 de dezembro os sacos de plástico “normais” deixam então de ser gratuitos, sendo que as superfícies comerciais e pontos de venda que não respeitarem as novas regras arriscam-se a multas.

O objetivo da medida é reduzir o plástico de utilização única e o ministério garante que, durante a legislatura, serão implementadas outras políticas do género para proteger o ambiente.

Na mesma nota, o ministério dá algumas sugestões para que se limite ainda mais o uso de sacos de plástico, recomendando, por exemplo, o recurso a sacos reutilizáveis. Se o saco descartável for a única alternativa, o conselho é optar por um saco de papel, mas de forma consciente. O ministério lembra que, se não forem reciclados, os sacos de papel chegam a ser mais prejudiciais para o meio ambiente do que os sacos de plástico leves.

Diana Alves