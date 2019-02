A saída do treinador José Mourinho, despedido em dezembro, custou ao Manchester United 19,6 milhões de libras (cerca de 22,2 milhões de euros), informou hoje o clube da Liga inglesa de futebol, nas contas trimestrais.

Saída de Mourinho custou 22,2 milhões de euros ao Manchester United

“Custos excecionais para o trimestre foram de 19,6 milhões de libras, referentes à indemnização do antigo treinador e da restante equipa técnica, devido à saída do cargo”, refere a nota do clube inglês.

O técnico português foi despedido em 18 de dezembro, dois dias depois de os ‘red devils’ serem derrotados em Anfield Road pelo Liverpool, por 3-1, em jogo da 17.ª jornada da Liga inglesa de futebol.

Na ocasião, a equipa era sexta classificada, a oito pontos do Arsenal, quinto.

Mourinho acabou por ser substituído pelo antigo jogador Ole Gunnar Solskjaer, que conseguiu uma série de 11 jogos com 10 vitórias e um empate e no campeonato subiu ao quarto lugar, um ponto à frente de Arsenal e Chelsea e em zona de ‘Champions’.

O Manchester United apenas voltou a perder esta semana, quando na terça-feira foi batido em Old Trafford pelo Paris Saint-Germain (2-0), na primeira mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões.

No relatório financeiro hoje apresentado, o clube apresenta receitas recorde para o segundo trimestre de 237 milhões de euros, para uma previsão anual estimada entre 699 e 716 milhões de euros.



Lusa



