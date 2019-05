Apesar de o recenseamento automático ter feito subir o número de imigrantes no Luxemburgo inscritos nos cadernos eleitorais de dois mil para quase 48 mil, só 460 votaram nos candidatos portugueses ao Parlamento Europeu.

Só votaram 460 portugueses no Consulado do Luxemburgo, PS vence eleições

Apesar de o recenseamento automático ter feito subir o número de imigrantes no Luxemburgo inscritos nos cadernos eleitorais de dois mil para quase 48 mil, só 460 votaram nos candidatos portugueses ao Parlamento Europeu.

Estavam inscritos para votar 47.541 imigrantes portugueses no Luxemburgo, mas a contagem final, depois de dois dias de votação para eleger os candidatos portugueses a estas europeias, ficou-se por 460 eleitores. Contas feitas, votou uma percentagem ínfima dos inscritos (0,96%). A abstenção foi de 99,03%. Em 2014, antes do recenseamento ser automático, tinham votado ainda menos imigrantes no Consulado: foram só 95, de um total de 1.138 pessoas então inscritas para votar nas eleições europeias.



Europeias. Há portugueses no Luxemburgo que votaram pela primeira vez em muitos anos O recenseamento automático dos portugueses no estrangeiro é a novidade nestas eleições para escolher os candidatos de Portugal ao Parlamento Europeu.

O PS venceu entre os portugueses no Luxemburgo, com 128 votos, segundo informação transmitida pelo cônsul de Portugal no Luxemburgo. Segue-se o PSD, com 101 votos.



O Bloco de Esquerda ficou em terceiro, com 61 votos. Em quarto, vem a CDU, com 34 votos. Em quinto surge o PAN, com 32 votos, e só depois, em sexto, o CDS-PP, com 28 votos.



Com pouco menos ficou o Livre, que conseguiu 23 votos, ficando em sétimo lugar nas eleições no Luxemburgo. O Aliança de Santana Lopes obteve dez votos.



A extrema-direita obteve oito votos entre os imigrantes portugueses no Luxemburgo: o PNR teve quatro, tantos como teve o Basta, de André Ventura. O PDR, de Marinho Pinto, conseguiu um só voto.



As duas secções de voto do Luxemburgo registaram ainda sete votos em branco e sete nulos.



Resultados no Luxemburgo

PS - 128 votos

PSD - 101 votos

Bloco de Esquerda - 61 votos

CDU - 34 votos

PAN - 32 votos

CDS-PP - 28 votos

Livre - 23 votos

Iniciativa Liberal - 11 votos

Aliança - 10



PNR - 4 votos



Basta - 4 votos

Partido Trabalhista Português - 3 votos



PCTP/MRPP - 3 votos



Nós, Cidadãos - 2 votos

PDR - 1 voto

Partido Unido dos Reformados e Pensionistas - 1 voto

MAS - 0