Só um em dez portugueses chega ao ensino clássico

Que a escola representa um primeiro passo para a desigualdade persistente na sociedade luxemburguesa comprova-se, por exemplo, através dos números divulgados pelo Ministério da Educação relativos a 2017.

Há 28% de portugueses que seguem para o ensino modular, o nível mais baixo do ensino secundário, abaixo mesmo do ensino técnico-profissional, o qual acolhe 60% das crianças portuguesas. Em contrapartida, o acesso ao ensino secundário clássico apenas esteve livre para cerca de 11% dos estudantes portugueses, daí podendo fazer percurso até ao ensino superior.

Por outro lado, ainda avaliando os números do ano passado, só um estudante português em cada dez conseguiu o diploma do ensino secundário clássico. Para os outros nove ficaram diplomas do ensino técnico e, neste grupo, três não passaram do diploma de aptidão profissional.



O panorama é exatamente o inverso quando se trata de estudantes luxemburgueses, uma vez que perto de metade (49%) rumam ao ensino clássico, desbravando caminho até às universidades, 41,9% entram no técnico, e apenas 8,8% se ficam pelo modular.



Outro dado a reter quando se trata de desigualdade social, divulgado pelo relatório da OCDE intitulado “Education at a Glance” e publicado em setembro, diz respeito à discrepância entre os níveis salariais. Estrangeiros sem estudos superiores ganham, em média, 18 a 25% menos do que os luxemburgueses com idêntico grau de ensino, conforme o Contacto indicou no passado dia 12. Ou seja, nem sequer é necessária a existência de distinção entre graus de escolaridade para que subsista a questão da desigualdade, neste caso de âmbito mais alargado, uma vez que não se restringe a portugueses, mas reparte-se um pouco por cada nacionalidade. Os indicadores sobre as línguas faladas em casa apontam para a supremacia de outros idiomas no primário, ao passo que, no secundário, é já o luxemburguês a dominar.







Outros dados sobre desigualdade, constantes do estudo Panorama Social da Câmara dos Assalariados, referem que, entre 2010 e 2016, os salários mais baixos aumentaram 0,8% enquanto os mais altos cresceram perto de 6% e o risco de pobreza, situado nos 16,5%, estava a meio da classificação dos países da zona euro (no caso das famílias monoparentais, a taxa de risco de pobreza encontrava-se acima de 45% desde 2006).

