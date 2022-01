Só um aluno em cada três tem o luxemburguês como língua materna

Mas o luxemburguês é falado pela esmagadora maioria: mais de 80% das crianças dos 4 aos 12 anos dominam a língua. Só pouco mais de um quarto diz usar o português.

Mas o luxemburguês é falado pela esmagadora maioria: mais de 80% das crianças dos 4 aos 12 anos dominam a língua. Só pouco mais de um quarto diz usar o português.

O luxemburguês é agora a língua materna de apenas um aluno em cada três, em comparação com os seis alunos em cada 10 de há duas décadas.

No início do ano letivo 2021/2022, apenas 33% dos alunos do ensino básico tinham o luxemburguês como língua materna, segundo dados enviados pelo ministro da Educação Nacional, Claude Meisch, numa resposta parlamentar dirigida ao deputado da ADR Fred Keup e citada pelo L'Essentiel.

É um número estável , tendo em conta a queda nas últimas duas décadas.

No final do ano lectivo de 2003/2004, quase 60% dos alunos indicavam o luxemburguês como língua materna.

Mas o luxemburguês é falado pela esmagadora maioria: mais de 80% das crianças dos 4 aos 12 anos dominam a língua. Aos 12 anos, 87% dizem falar luxemburguês, 58% francês e 47% alemão. Só pouco mais de um quarto usa o português - indica o jornal, e 10% o inglês.

