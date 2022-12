O velhinho de barbas longas fez as delícias dos mais pequenos no fim de semana. Veja as imagens.

Luxemburgo 12

Quadra natalícia

São Nicolau voltou a sair à rua no Luxemburgo

O velhinho de barbas longas fez as delícias dos mais pequenos no fim de semana. Veja as imagens.

(SH) - Já falta pouco para São Nicolau presentear as crianças mais bem comportadas - e também os adultos. Mas, como o velhinho de barbas brancas, também conhecido como Kleeschen no Luxemburgo, e o seu companheiro Houséker, uma figura toda vestida de negro, não podem estar em todo o lado ao mesmo tempo na terça-feira, fizeram-se à estrada no fim de semana.

Em Grevenmacher, São Nicolau mostrou a sua originalidade ao chegar de barco e ir depois, em jeito de procissão, ao centro da cidade para entregar o seu Boxemännercher (pequenos homens feitos de brioche) e Titercher (sacos de doces) aos mais pequenos. Veja as imagens abaixo.

12 No sábado, São Nicolau fez brilhar os olhos de muitas crianças em Grevenmacher Foto: Luc Deflorenne

Fotogaleria Faça deslizar a página até abaixo para ver mais imagens. No sábado, São Nicolau fez brilhar os olhos de muitas crianças em Grevenmacher Foto: Luc Deflorenne No sábado, São Nicolau fez brilhar os olhos de muitas crianças em Grevenmacher Foto: Luc Deflorenne No sábado, São Nicolau fez brilhar os olhos de muitas crianças em Grevenmacher Foto: Luc Deflorenne No sábado, São Nicolau fez brilhar os olhos de muitas crianças em Grevenmacher Foto: Luc Deflorenne No sábado, São Nicolau fez brilhar os olhos de muitas crianças em Grevenmacher Foto: Luc Deflorenne No sábado, São Nicolau fez brilhar os olhos de muitas crianças em Grevenmacher Foto: Luc Deflorenne No sábado, São Nicolau fez brilhar os olhos de muitas crianças em Grevenmacher Foto: Luc Deflorenne No sábado, São Nicolau fez brilhar os olhos de muitas crianças em Grevenmacher Foto: Luc Deflorenne No sábado, São Nicolau fez brilhar os olhos de muitas crianças em Grevenmacher Foto: Luc Deflorenne No sábado, São Nicolau fez brilhar os olhos de muitas crianças em Grevenmacher Foto: Luc Deflorenne No sábado, São Nicolau fez brilhar os olhos de muitas crianças em Grevenmacher Foto: Luc Deflorenne No sábado, São Nicolau fez brilhar os olhos de muitas crianças em Grevenmacher Foto: Luc Deflorenne

(Este artigo foi originalmente publicado no Luxemburger Wort.)

O Contacto tem uma nova aplicação móvel de notícias. Descarregue aqui para Android e iOS. Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.