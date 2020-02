A CFL anunciou que o tráfego ferroviário pode ser afetado durante o dia de amanhã. Até ao momento, já foram suprimidos vários comboios durante a noite devido ao mau tempo.

São esperadas perturbações nos comboios na segunda-feira

A tempestade pode ter impacto no tráfego ferroviário no Luxemburgo durante o dia de amanhã, anunciou a CFL.

"As atuais condições meteorológicas anunciadas pela Meteolux são susceptíveis de causar perturbações na rede ferroviária luxemburguesa e transfronteiriça nas próximas horas" anunciou a CFL no domingo à noite, de acordo com a RTL.

Estas perturbações devem ser esperadas durante todo o dia de segunda-feira. Para saber se o seu horário do comboio foi afetado, pode visitar a página da CFL.

