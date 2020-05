A totalidade dos pedidos são sobre situações decorrentes do coronavírus. Entre as petições está uma que pretende que os membros do Governo e funcionários públicos prescindam do 13.° mês.

São 17 as petições públicas relacionadas com covid-19 no site do Parlamento

Susy MARTINS A totalidade dos pedidos são sobre situações decorrentes do coronavírus. Entre as petições está uma que pretende que os membros do Governo e funcionários públicos prescindam do 13.° mês.

O site do Parlamento tem mais 17 petições públicas para serem assinadas.

E, uma vez mais, a totalidade dos documentos dizem respeito à pandemia do coronavírus.

Uma das petições pede a que os membros do Governo, deputados e funcionários prescindam do 13.° mês.

Outra reivindica que os supermercados continuem encerrados aos domingos, mesmo após a crise pandémica.

Uma petição que deverá agradar aos trabalhadores, é que todos os assalariados tenham direito a uma semana suplementar de férias nos próximos dois anos. O motivo apontado é a recuperação psicológica das medidas restritivas de confinamento.

O ensino continua a motivar mais petições públicas, uma delas reivindica que o próximo ano letivo arranque a 1 de setembro, ou seja duas semanas antes da data prevista.

Estas são algumas das petições que podem ser assinadas até 18 de junho no site do Parlamento, em chd.lu. Aquelas que atingirem as 4.500 assinaturas até essa data, irão a debate na Câmara dos Deputados.



Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.