Segundo as previsões do Meteolux, as temperaturas mínimas no fim de semana deverão atingir novamente valores negativos.

Meteorologia

Sábado sem aviso amarelo traz descida acentuada das temperaturas

Os ventos fortes deverão dar tréguas a partir desta noite e não há previsão de que o alerta amarelo desta sexta-feira, para todo o território luxemburguês, se prolongue para sábado.

No entanto, a acalmia das condições meteorológicas vem acompanhada de uma descida acentuada das temperaturas que não deverão ir além de valores entre os 3ºC e os 5ºC, segundo as previsões do Meteolux. As mínimas deverão mesmo ser negativas, com os termómetros a descerem até aos -3ºC ou -1ºC, no cenário mais extremo.

No domingo, as temperaturas máximas voltam a subir para 8ºC a 10ºC e as mínimas deverão regressar a valores positivos, podendo chegar aos 2ºC. Há, contudo, previsão de aguaceiros.

Para segunda-feira está prevista nova subida das temperaturas (atingindo entre os 12ºC e os 14ºC de máxima e entre 6ºC a 8ºC de mínima), que voltam a descer logo a partir de terça-feira. Na quarta, as mínimas deverão atingir novamente valores próximos dos 0ºC e as máximas, tanto nesse dia como na terça, ficarão abaixo dos 10ºC.





