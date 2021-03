O alojamento é uma necessidade e deve ser inscrito na Constituição. Esta é a primeira de uma longa lista de reivindicações da coligação “Direito à Habitação” (Wunnrecht, em luxemburguês) que se manifesta no sábado, na cidade do Luxemburgo, para um “acesso ao alojamento digno e acessível”.

Sábado há manifestação em defesa do acesso à habitação decente e acessível

Manuela PEREIRA O alojamento é uma necessidade e deve ser inscrito na Constituição. Esta é a primeira de uma longa lista de reivindicações da coligação “Direito à Habitação” (Wunnrecht, em luxemburguês) que se manifesta no sábado, na cidade do Luxemburgo, para um “acesso ao alojamento digno e acessível”.

Face às carências habitacionais, este coletivo exige a construção de 30.000 alojamentos a preço acessível para pessoas com rendimentos modestos. A curto prazo, defende a construção, com caráter de urgência, de 3.000 a 4.000 habitações sociais.

Em tempos de crise, o coletivo “Direito à Habitação” quer que o Governo prolongue a moratória sobre os despejos – aplicada entre março e julho de 2020, durante o estado de emergência – e o congelamento das rendas até ao final da pandemia. Atualmente, o congelamento temporário das rendas habitacionais vigora até 30 de junho de 2021.

Pede-se ainda que sejam os proprietários a arcar com todas as despesas das agências imobiliárias, aplicando-se o princípio do solicitador-pagador. No Luxemburgo quando um proprietário recorre a uma agência para, por exemplo, arrendar o seu bem imobiliário, é o futuro inquilino quem paga a fatura da agência imobiliária que, por norma, cobra o equivalente a um mês de renda. O Governo propôs, no ano passado, que esses custos sejam divididos e pagos em partes iguais pelo senhorio e o inquilino.

Mas a coligação “Direito é Habitação” quer que sejam os senhorios a pagar o trabalho efetuado pelos agentes imobiliários, considerando não fazer sentido os inquilinos pagarem, mesmo que parcialmente, um serviço que não contrataram.

Ainda relativamente às agências imobiliárias, é pedido ao Governo que instaure um sistema de fiscalização para sancionar eventuais abusos.

A plataforma “Direito à Habitação” preconiza também que o acesso à habitação seja facilitado para os trabalhadores recém-chegados ao Luxemburgo, através, por exemplo, da construção de alojamentos que lhes sejam reservados.

O catálogo de reivindicações não se fica por aqui. Para evitar a especulação imobiliária é sugerida a criação de um imposto para os proprietários que detêm alojamentos desocupados e terrenos constituíveis.

As plataformas de alojamento local, tipo Airbnb, também devem ser regulamentadas para não ‘fugir’ aos impostos, defende o agrupamento “Direito à Habitação”.

Estas e outras propostas vão ser reivindicadas na manifestação de sábado. O protesto arranca às 15h00 da estação central, na cidade do Luxemburgo, passando pela avenida da Liberdade, rua Philippe II e a Grand-Rue, em direção à Place d’Armes, no centro da capital.

Em tempos de pandemia, os promotores do protesto apelam ao uso da máscara individual de proteção e ao distanciamento físico entre manifestantes.

A coligação “Direito à Habitação” agrupa cerca de vinte entidades, entre associações e sindicatos, dos quais a associação de defesa dos inquilinos Mieterschutz Lëtzebuerg, as centrais sindicais OGBL e LCGB ou ainda a ASTI e o CLAE.A manifestação nacional insere-se no Dia Europeu de Ação para o Direito à Habitação (Housing Action Day) deste sábado, marcado por demonstrações na rua em várias cidades europeias.

No passado dia 21 de janeiro, o Parlamento Europeu aprovou uma resolução que reconhece o acesso à habitação adequada e acessível para todos um direito fundamental. O texto adotado pelos eurodeputados apela aos Estados-membros para a promoção de medidas que permitam corrigir as desigualdades no mercado da habitação.



