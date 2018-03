Exilado em Berlim para escapar à perseguição do Presidente turco, Can Dündar é um dos mais respeitados e corajosos jornalistas do mundo. O jornalista esteve no Luxemburgo para uma conferência, rodeado de medidas de segurança.

“Só a minha mulher me faria calar”

Exilado em Berlim para escapar à perseguição do Presidente turco, Can Dündar é um dos mais respeitados e corajosos jornalistas do mundo. O jornalista esteve no Luxemburgo para uma conferência, rodeado de medidas de segurança.

“Obrigada por me receberem no Luxemburgo. Disseram-me que este edifício [abadia de Neumünster] é uma antiga prisão, e isso faz-me sentir em casa.” A frase arrancou gargalhadas. Na sala à pinha da Abadia de Neumünster, vários ministros e personalidades da sociedade luxemburguesa aguardavam a chegada de Can Dündar, exilado em Berlim desde 2016 para escapar à perseguição do Presidente turco Recep Tayyip Erdogan.

Desde que se tornou um alvo do regime, o jornalista turco vive em perigo constante. Sobreviveu a uma tentativa de assassinato e vive com um guarda à porta de casa. Para receber o jornalista e escritor no Luxemburgo, foi montado um dispositivo de segurança raramente visto para o que era, apenas, uma conferência de um respeitado intelectual: polícia à porta, lista com os nomes no público fiscalizados dias antes pelas autoridades, carteiras revistadas à entrada. O perigo é real, ou não fosse Can Dündar um alvo pessoal de Erdogan.

O antigo chefe-de-redação do jornal turco “Cumhurriet” foi detido em novembro de 2015, depois de ter divulgado imagens de camiões dos serviços secretos turcos a enviar armas para grupos islamitas na Síria, a coberto de ajuda humanitária. Foi acusado de espionagem e divulgação de segredos de Estado. Erdogan apresentou pessoalmente queixa-crime contra o jornalista e ameaçou-o na televisão: “Quem escreveu esta história vai pagar um preço pesado”.

E Dündar tem estado a pagar. Foi detido durante três meses numa cela solitária. O Tribunal Constitucional turco acabaria por ordenar a sua libertação, mas a fúria de Erdogan estendeu-se aos magistrados. “Esses juízes estão hoje na mesma prisão em que eu estive”, contou Dündar, durante a conferência organizada pelo Instituto Pierre Werner.

O jornalista sobreviveu também a uma tentativa de assassinato à porta do tribunal, quando aguardava a leitura da sentença. A cena foi filmada pelas câmaras. Um homem gritou “Traidor!” e disparou dois tiros, mas falhou o alvo, ferindo outro jornalista. Não fosse a intervenção corajosa da mulher de Dündar e de um deputado, que conseguiram agarrar o agressor, e o jornalista podia ter morrido. Nesse mesmo dia, Dündar foi condenado a cinco anos e dez meses de prisão por violar segredos de Estado. O jornalista classificou a tentativa de assassínio e a condenação como duas faces da mesma moeda: o primeiro, “um ataque armado”; o segundo, um “ataque legal”.

Exilado em Berlim desde junho de 2016, Can Dündar recusa calar-se e continua a ser uma voz incómoda para o regime turco. A jornalista Caroline Mart, que moderou a conversa na Abadia de Neumünster, perguntou-lhe se havia alguém capaz de o calar. Dündar respondeu: “A minha mulher”, fazendo rir a sala. Mas só na aparência é que a resposta tem graça: é que a mulher do jornalista, Dilek Dündar, é refém do regime de Erdogan. Quando Dilek tentou deixar o país para visitar o marido, a Polícia apreendeu-lhe o passaporte e impediu-a de embarcar no avião com destino à Alemanha. O seu crime? “Ser casada comigo”, comentou o jornalista, para quem a perseguição a elementos da família é uma das marcas dos regimes autoritários.

Can Dündar continua a denunciar o regime de Erdogan e é uma voz crítica do “apaziguamento” praticado pelos políticos europeus. Para o jornalista, Erdogan tirou partido dos medos da Europa em relação aos refugiados, para chegar a um acordo que deixa a UE na posição de refém. Para conseguir a conivência europeia, Erdogan só tem de ameaçar abrir as fronteiras e deixar sair os mais de três milhões de refugiados que a Turquia acolhe. “A Europa é hoje uma casa de portas e janelas fechadas, e numa casa fechada o ar não entra, sufoca-se”, criticou Dündar.

Turquia tem maior número de jornalistas detidos no mundo

A Turquia tem atualmente 150 jornalistas detidos, o que faz dela o país com mais profissionais encarcerados e um dos mais perigosos do mundo para exercer a profissão. Mas não são só os jornalistas que estão na mira de Erdogan. Desde o golpe de Estado fracassado de julho de 2016, os escritores e intelectuais enchem as prisões turcas, denunciou o jornalista. “Para o Presidente turco – ele já o disse –, os livros são mais perigosos que as armas”, recordou Can Dündar.

Autor de duas dezenas de livros – um deles escrito na prisão –, Dündar contou uma anedota que ilustra bem a perseguição aos intelectuais na Turquia. Um preso pergunta ao guarda responsável pela biblioteca da prisão se tem um livro de que está à procura. Resposta do guarda prisional: “Não temos o livro, mas temos o seu autor”.

Can Dündar foi distinguido pelo “jornalismo independente e corajoso” pelos Repórteres Sem Fronteiras e recebeu o prémio de Jornalista Europeu do Ano em 2017. É um ícone da luta pela liberdade de expressão, que defende sem reservas: quando Erdogan foi impedido por Angela Merkel de falar na Alemanha, no ano passado, o jornalista defendeu o direito à palavra do Presidente turco.

Erdogan não retribuiu na mesma moeda, e continua a escrutinar tudo o que Can Dündar escreve e diz. Nem no Luxemburgo o jornalista escapou à vigilância do regime. Poucos se terão apercebido, mas no meio do público estava um funcionário da Embaixada da Turquia que tomou notas durante toda a conferência. Objetivo? Escrever um relatório destinado às autoridades turcas.

Paula Telo Alves