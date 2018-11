A companhia aérea de baixo custo Ryanair acaba de lançar a promoção Cyber Week, com voos abaixo de cinco euros entre Lisboa e Luxemburgo e também entre o aeroporto do Findel e a cidade do Porto.

Ryanair tem voos a menos de cinco euros entre Luxemburgo - Lisboa e Porto

Ainda vai a tempo comprar bilhetes a preços super baixos.

A companhia aérea de baixo custo Ryanair acaba de lançar a promoção Cyber Week, com voos abaixo de cinco euros entre Lisboa e Luxemburgo e também entre o aeroporto do Findel e a cidade do Porto.

Voar de Lisboa ou do Porto para o Luxemburgo é possível por menos de cinco euros: 4,89 euros, mais precisamente. Para o voo de regresso também é possível encontrar o mesmo preço.



A Ryanair lançou ainda voos promocionais a 10 euros para várias cidades europeias.



As reservas têm de ser feitas até às 12h59 de hoje (hora luxemburguesa) e as viagens têm de ser marcadas entre 1 de dezembro de 2018 e 28 de fevereiro de 2019.