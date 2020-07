A partir desta quarta-feira, a low-cost irlandesa volta a aterrar e a descolar no aeroporto luxemburguês.

Ryanair também está de regresso ao Luxemburgo

A partir desta quarta-feira, a low-cost irlandesa volta a aterrar e a descolar no aeroporto luxemburguês.

Depois da Luxair, várias companhias estão a retomar os voos do e para o Luxemburgo. A partir desta quarta-feira, a Ryanair está de volta ao aeroporto de Findel. Com a frota e as tripulações reduzidas, a low-cost irlandesa vai retomar dez ligações a partir do Luxemburgo.

Os voos regulares para Barcelona e Porto foram retomados desde 22 e 23 de junho. Agora, a Ryanair vai retomar as ligações semanais com Madrid, Sevilha, Palma, Milão-Bérgamo, Malta, Lisboa, Londres e Edimburgo.

Para já, a companhia optou por deixar de fora destinos como Toulouse ou Budapeste.

De acordo com as previsões da companhia irlandesa, publicadas na página oficial, a partir de agosto deverão ser retomados os dois voos semanais para Dublin.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.