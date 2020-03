A companhia aérea continuará a operar uma programação de voo reduzida.

Ryanair permite alterar datas dos voos sem cobrar taxa

A Ryanair anunciou que será possível a partir de hoje mudar as datas dos voos online sem que seja aplicada a taxa de mudança. Isto aplica-se a todas as reservas existentes e novas até terça-feira 31 de março.

Se existir uma diferença na tarifa, deverá pagar a diferença. No entanto, uma vez que não será aplicada a taxa de alteração, a Ryanair diz querer garantir aos seus clientes "mais flexibilidade para mudar os seus planos de viagem". "Quando formos obrigados a cancelar voos, os clientes poderão mudar a sua reserva para um voo alternativo da Ryanair sem custos ou receber um reembolso", anunciou a empresa em comunicado.



A companhia aérea continuará "a operar uma programação de voo reduzida para garantir que os clientes que ainda desejam viajar ou regressar às suas casas o possam fazer". Nas próximas semanas a Ryanair irá esperar que "Governos solicitem mais alterações na programação de voos", garantindo que "qualquer cliente afectado será notificado por e-mail".



A Ryanair diz ainda que continuará a cumprir todas as diretrizes da OMS e da EASA e seguiremos todas as restrições de viagem que forem impostas.



No passado dia 10 de março, a companhia aérea Ryanair anunciou a suspensão de todos os voos de e para Itália, bem como voos domésticos naquele território, até 8 de abril, depois das restrições impostas pelo Governo italiano para conter a propagação do Covid-19.



