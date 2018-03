As árvores da Avenue de la Liberté, na cidade do Luxemburgo, vão ser arrancadas e transferidas para outro lugar. Em causa estão as obras da linha do elétrico, que estão em fase preparatória.

Árvores arrancadas na avenue de la Liberté

A avenida conta atualmente com 49 plátanos e 23 cerejeiras japonesas. Parte destas árvores foram já parcialmente desenraizadas e cercadas para proteger os peões.



A Luxtram, responsável pelas obras, e a autarquia da cidade do Luxemburgo referem que não encontraram alternativa a este corte de árvores, justificando que as raízes estão entrelaçadas com os tubos subterrâneos.



Foto: Paul Putzeys

Mas a boa notícia é que depois das obras, a Avenue da la Liberté vai voltar a ter novas árvores.