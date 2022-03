A faia-púrpura constava da lista de património protegido do Luxemburgo desde 1989.

Ambiente

Árvore com 300 anos vai ser cortada "por razões de segurança"

Redação

A comuna da Cidade do Luxemburgo anunciou, esta sexta-feira, que vai abater a faia-púrpura (Fagus sylvatica f. purpurea) que está no pátio interior do Museu da Cidade, numa intervenção que terá lugar no início da próxima semana.

A árvore, que terá entre 260 a 300 anos, está gravemente infestada com ganoderma, fungo que ataca o interior da madeira. De acordo com comunicado oficial, o problema foi identificado inicialmente em 2010, tendo-se seguido novas inspeções em 2013, 2016 e 2021 que confirmaram a acelerada decomposição da madeira no tronco.

A faia-púrpura representa, atualmente, "um risco de segurança acrescido", por isso foi submetido um pedido ao Ministério do Ambiente, Clima e Desenvolvimento Sustentável para proceder ao seu abate, que foi aprovado.

