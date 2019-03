O Luxemburgo foi o primeiro país a aprovar, em 2017, uma lei que autoriza a exploração e a utilização comercial dos recursos encontrados no espaço.

Rússia quer juntar-se ao Luxemburgo na exploração de minérios no espaço

A Rússia planeia juntar-se ao Luxemburgo na exploração de minérios no espaço. A garantia foi dada ontem à agência Reuters pela vice-primeira-ministra russa Tatyana Golikova, durante o último dia de uma visita de trabalho do primeiro-ministro russo, Dmitri Medvédev, ao Grão-Ducado.

O Luxemburgo tornou-se, em 2017, no primeiro país a aprovar uma lei que autoriza a exploração e a utilização comercial dos recursos encontrados no espaço. Desde essa altura são já várias as parcerias com outros países e empresas. O próximo país poderá ser então a Rússia, nação com grande produção de recursos naturais.

Tatyana Golikova, que fez parte da comitiva russa na visita de trabalho de dois dias, lembrou que a Rússia ofereceu ao Luxemburgo, em janeiro, um acordo de cooperação sobre a exploração espacial, mas que ainda espera uma resposta.

As relações União Europeia - Rússia e os principais assuntos da atualidade internacional estiveram também no centro deste encontro bilateral, com o primeiro-ministro luxemburguês, Xavier Bettel, a destacar que é impossível garantir a segurança da Europa sem a Rússia.

"O desarmento é a única maneira de manter a paz. É impossível garantir a segurança no continente europeu sem a Rússia", disse Bettel no final do encontro com o primeiro-ministro russo, Dmitri Medvédev.

Citado pela imprensa internacional, Xavier Bettel acrescentou ainda que a Rússia e a Europa devem encontrar uma saída para a crise das relações entre os dois blocos, apelando ao "diálogo para o entendimento e para resolver os problemas que enfrentam".

