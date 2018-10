Mais de 130 polícias e helicópteros colocaram o centro de Esch em polvorosa numa operação contra o tráfico de droga. Cerca de 20 pessoas terão sido detidas.

Rusga gigante contra a droga em Esch-sur-Alzette

Desde as 16 horas que mais de 130 polícias cercam a zona da gare de Esch-sur-Alzette numa operação contra a droga que impede a saída de muitas das pessoas que trabalham na zona. O Contacto falou com pessoas nessa situação que se encontram dentro dos seus trabalhos à espera que acabe a operação policial, para poderem retirar as suas viaturas. .

Nesta ação comandada pela procuradoria luxemburguesa (parquet), participam a unidade especial da polícia do Grão-Ducado e elementos da Polícia Judiciária.

Os efetivos policiais fazem uma gigantesca rusga na avenida da Gare e ruas adjacentes. Os “Café Brasil II” e Chez Nadia, perto da estação, são alguns dos locais que foram visados pela grande operação policial que incluiu até helicópteros.Os polícias entraram em vários estabelecimentos, revistando os locais e detendo pessoas.



Testemunhas falam de cerca de 20 detenções, mas ainda não há confirmação oficial do número, apesar da procuradoria ter emitido um comunicado em que explicar que “várias pessoas suspeitas de traficar droga foram detidas”.

Os suspeitos serão ouvidos por um juiz de instrução que decidirá as medidas a tomar em relação aos suspeitos e da necessidade ou não de os colocar em prisão preventiva.

