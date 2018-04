O líder da bancada parlamentar do partido cristão social (CSV), Claude Wiseler, foi recebido esta quarta-feira em Lisboa pelo presidente do PSD. Rui Rio foi convidado a visitar o Grão-Ducado e aceitou.

Rui Rio aceita convite do CSV para visitar Luxemburgo

José Henrique De Burgo Mendes O novo presidente do partido social democrata (PSD), Rui Rio, aceitou o convite do partido cristão social (CSV) para visitar o Luxemburgo. O convite foi feito pessoalmente pelo líder da bancada parlamentar do CSV, Claude Wiseler, durante uma visita à sede do PSD, em Lisboa, na quarta-feira.

"Convidei-o, disse-lhe que ele é bem-vindo ao Luxemburgo e que será uma honra para o CSV poder recebê-lo. Ele aceitou o convite e só falta agora encontrar a melhor data", disse Claude Wiseler ao Contacto.

Acompanhado pela mulher e vereadora da autarquia da cidade do Luxemburgo (CSV), a lusodescendente Isabel Wiseler-Lima, Claude Wiseler esteve esta quarta-feira na sede do PSD para apresentar cumprimentos pessoais e institucionais ao novo presidente do PSD, Rui Rio, e ao seu homólogo social-democrata Fernando Negrão.

"Este é um primeiro contacto para conhecer o novo presidente Rui Rio e também o líder da bancada parlamentar Fernando Negrão. Sempre tivemos relações estreitas com o PSD e com a sua anterior direção, liderada por Pedro Passos Coelho, e esta visita tem como objetivo estreitar as nossas relações", acrescentou Claude Wiseler.



O CSV e o PSD integram a mesma família política, o Partido Popular Europeu. Além do estreitar das relações entre os dois partidos, a visita serviu também para transmitir aos dirigentes do PSD a "importância que a comunidade portuguesa tem no Luxemburgo e a sua boa integração".



O também candidato do CSV às próximas eleições legislativas luxemburguesas (14 de outubro de 2018) disse ainda ter ficado com boas impressões sobre Rui Rio. "Achei-o uma pessoa de fácil abordagem, muito simpático e aberto. Foi um excelente primeiro contacto", concluiu Claude Wiseler.

Veja o momento do encontro entre os dois políticos, após a reunião de Rui Rio com o embaixador da China: