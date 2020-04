Durante as próximas cinco semanas vão ser tiradas fotografias panorâmicas de 360º de alta precisão em todas as estradas e zonas pedonais da capital.

Ruas da capital vão ser passadas a "scanner"

Ano e meio após a passagem dos veículos Google Street View, a cidade do Luxemburgo será novamente passada a pente fino por viaturas carregadas de sensores.

Desta vez, é a empresa Cyclomedia Deutschland GmbH que a partir de segunda-feira, e até até 30 de Junho, vai tirar as fotografias panorâmicas a 360° de "todas as áreas de estradas, incluindo as zonas pedonais, localizadas no território da cidade do Luxemburgo", anunciou ontem fonte da edilidade da capital.

Estas imagens destinam-se a fornecer dados precisos sobre o estado de toda a rede rodoviária da capital. O objectivo de toda esta nova e precisa documentação é simultaneamente o de aperfeiçoar o planeamento municipal e o de poder planear a manutenção das infra-estruturas públicas. Só utilizadas internamente, estas imagens poupam tempo e permitem um melhor planeamento e orçamentação dos vários estaleiros de construção.

No entanto, os responsáveis da comuna da capital informam o público de que as fotografias digitais tiradas por várias câmaras instaladas num automóvel especialmente equipado "serão exclusivamente para uso interno dos serviços municipais. Os rostos e matrículas que vão aparecer nas fotos serão pixelizados", garante.

Este exercício de precisão já tinha sido feito em Setembro de 2017. Na altura, foi realizado por uma empresa holandesa, mas a operação tem de ser repetida de três em três anos, devido às várias mudanças verificadas no município com maior densidade populacional do país, em especial, para integrar o local onde passa o eléctrico e a presença do complexo Royal-Hamilius nas bases de dados cartográficos dos serviços municipais.

