Rua principal de Esch vai ser renovada

Glenn SCHWALLER A maior rua pedonal do país vai ser redesenhada. A obra deverá começar em 2024 e vai durar vários anos.

A comuna de Esch-sur-Alzette lançou um concurso europeu para arquitetos com o objetivo de encontrar um conceito para o reordenamento da zona pedonal mais extensa do país. "O estado da Rue de l'Alzette já não satisfaz os requisitos do nosso tempo", contextualiza Georges Mischo, burgomestre de Esch.

Dos nove projetos inicialmente submetidos a um júri de 13 pessoas, que incluía vereadores da cidade de Esch e vários arquitetos internacionais, foi a visão conjunta das empresas Papaya Urbanistes et Architectes (de Esch) e Chorablau Landschaftsarchitektur (de Hannover, Alemanha) que chamou a atenção. A proposta vencedora foi apresentada esta semana na comuna e tem como principal tema o rio Alzette.

Proposta destaca curso do rio Alzette

O projeto vencedor centra-se no curso do rio Alzette, que deu o seu nome à rua. O rio deverá ser representado numa linha ondulada na superfície das pedras de calçada entre a Place Brill e a Place de l'Hôtel de Ville. As pedras serão de cor mais escura do que as outras, enfatizando assim a linha do rio.

O projeto inclui, também, novas peças de mobiliário urbano e que podem ser facilmente removidas quando houver eventos importantes no centro da cidade.

4 Assim será ser a rue de l'Alzette no futuro Imagem: Papaya/Chorablau

Fotogaleria Faça deslizar a página até abaixo para ver mais imagens. Assim será ser a rue de l'Alzette no futuro Imagem: Papaya/Chorablau Amostra transversal da futura aparência da rua Imagem: Papaya/Chorablau Cada um dos quatro cruzamentos da rua será dedicado a um tema Imagem: Papaya/Chorablau A zona pedonal deverá ter novo mobiliário urbano Imagem: Papaya/Chorablau

A iluminação será também adaptada. Os postes roxos caraterísticos da rua serão mantidos numa cor mais clara e fornecerão a iluminação básica, mas estão planeadas novas grinaldas de luzes. Estas serão instaladas em certos troços da rua e equipados com luminárias com a forma de esferas de diferentes tamanhos.

Cruzamentos vão ter temas diferentes

Outra particularidade do projeto são as quatro intersecções da zona pedonal que vão passar a destacar um tema particular.

Na intersecção entre a Rue de l'Alzette e a Rue Dicks, o foco será a vegetação, onde árvores e canteiros vão criar uma atmosfera verde. No cruzamento da Rue Xavier Brasseur, o foco serão os mais novos, onde uma pequena colina será instalada para usufruto das crianças.



Já o cruzamento entre a Rue de l'Alzette e a Rue de la Libération será dedicado à água, com um jogo de água e uma fonte para beber. A intersecção com a Avenue de la Gare será dedicada ao som. Deverá ser possível ouvir o rio Alzette através de um tubo colocado nas profundezas deste curso de água.

Para além da zona pedonal, as condutas da rede de abastecimento serão também renovadas nos próximos anos e serão integradas no projeto de construção. Espera-se que os trabalhos comecem em 2024.

(Artigo originalmente publicado no Luxemburger Wort e adaptado para o Contacto por Maria Monteiro.)

