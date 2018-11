O canal luxemburguês continua afastado da competição, desde a última participação há 25 anos.

Luxemburgo 1

RTL sem dinheiro para a Eurovisão

Marco António OLIVEIRA RIBEIRO O canal luxemburguês continua afastado da competição, desde a última participação há 25 anos.

É já no próximo domingo, dia 25, que terá lugar o Festival da Eurovisão Júnior na cidade bielorrussa de Minsk. Portugal será representado por Rita Laranjeiro, numa competição onde o Luxemburgo não marcará presença. Isto à imagem da já prolongada ausência do país no evento principal, o Festival Eurovisão da Canção, que em 2019 terá lugar na cidade israelita de Tel-Aviv.



Distantes vão os anos dourados do Luxemburgo nas lides "Eurovisivas". A estreia deu-se em 1956 e foram 37 as idas a concurso. Porém em 1993, com os Modern Times, o Grão-Ducado marcou a sua despedida do concurso que havia vencido por 5 vezes (1961, 1965, 1972, 1973 e 1983). Em 25 participantes, o Luxemburgo despediu-se do festival sem deixar boa memória, conseguindo um tímido 20º lugar com o single Donne-moi une chance.

Numa entrevista à revista belga Télépro de 2016, quando questionado sobre o porquê de não participar no Festival Eurovisão da Canção, Steve Schmit - então diretor de programas - referiu que a estação não dispunha de fundos para entrar, e definitivamente não poderia organizar um festival no caso de uma hipotética vitória.



Nas palavras do responsável, "a RTL é uma pequena estação que produz apenas duas horas de televisão local por dia". Embora a RTL seja um canal comercial, possui também requisitos de serviço público, pelo que a estratégia é focada em "informativos e magazines”.

Jimmy Martin Foto: Chris Karaba

Mais recentemente, em Maio de 2018, o músico rock Jimmy Martin (que integrava a dupla Modern Times) deu uma entrevista (em alemão) ao jornal Luxemburger Wort onde referiu que "o Luxemburgo não queria vencer" (em 1993) pois não lhe interessaria organizar o concurso no Grão-Ducado.



25 anos depois, a posição da RTL mantém-se e tudo deixa antever que tão cedo o Luxemburgo não figurará da lista de participantes das competições da Eurovisão. É caso para dizer: "Luxembourg, 0 points".

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba a nossa newsletter das 17h30.