Luxemburgo 2 min.

RTL recusa plano social e bate com a porta das negociações

Não há acordo sobre as condições de despedimento dos 94 trabalhadores do grupo audiovisual com sede no Luxemburgo. A administração recusou o plano social apresentado pela OGBL.

Ao fim de oito reuniões, não há qualquer solução para os 94 trabalhadores que a RTL Group SA quer dispensar no Grão-Ducado. A administração recusa o plano social proposto pela OGBL. O futuro das perto de cem pessoas que vão ficar sem trabalho vai ser discutido em sede de conciliação. Entre as partes há acusações de intransigência.

"Lamentamos que não tenhamos conseguido chegar a um acordo com a delegação do pessoal e os sindicatos", confirma a administração numa nota enviada à comunicação social. "Vamos informar os funcionários sobre os próximos passos e sobre a última proposta do Grupo RTL para o plano social que consideramos justa".

Do outro lado da barricada, o sindicato acusa o RTL Group SA de abandonar "a mesa de negociações antes do fim do prazo legal" e lamenta o "fracasso" que deixa os trabalhadores do grupo sem respostas no curto prazo.

Nas mãos do Gabinete de Conciliação Nacional, os 50 trabalhadores demitidos e os 44 que a empresa quer transferir para Colónia, na Alemanha, têm três hipóteses na medida em que o processo conciliatório não obriga a que partes cheguem a acordo.

No limite são despedidos sem qualquer plano social, podem seguir para os tribunais ou negociar individualmente as condições do despedimento com a administração.

De costas voltadas com a estrutura sindical que acompanha o processo desde o início, a RTL mantêm que procura "um diálogo construtivo e uma solução de transição que reconheça as contribuições significativas" dos funcionários que, acrescenta, "têm dado ao sucesso do Grupo RTL durante muitos anos".

Em comunicado, a OGBL já assumiu que não pretende assinar "qualquer plano social mau" e exige ao grupo audiovisual que "aplique na prática a generosidade anunciada em muitas ocasiões".

Em relação ao governo, volta à carga com os pedidos urgentes de esclarecimento sobre o acordo confidencial que engorda o orçamento da RTL com mais de 10 milhões de euros por ano. Quer ouvir do primeiro ministro Xavier Bettel, que também assume a pasta da comunicação social, uma explicação sobre as contrapartidas do acordo pago com o dinheiro dos contribuintes luxemburgueses e saber se entra elas está a manutenção dos postos de trabalho.

"Isto está de acordo com a convenção assinada com o Estado? Porque razão é que este acordo é secreto e nem sequer está acessível aos eurodeputados?", questiona o sindicato.

Na mesma nota, a OGBL mostra ainda preocupação com a "digitalização" e as "mudanças do setor" audiovisual que o grupo invoca para avançar com o processo de reestruturação da empresa que apresentou lucros recorde superiores a 440 milhões de euros no primeiro semestre do ano.

Na mesma medida em que considera que os motivos apontados podem dar um mau exemplo a todos os setores do trabalho no Luxemburgo, considera "uma farsa" que o grupo Bertelsmann, principal acionista do grupo, "promova a ideia da digitalização como oportunidade, concedendo bolsas de investigação gratuitas, mas ao mesmo tempo (...) coloque no desemprego trabalhadores altamente qualificados".