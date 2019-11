O Grupo RTL vai mesmo rescindir contrato com 69 pessoas, menos 25 do que tinha previsto em agosto. Com plano social, as conversações não seguem para Conciliação.

RTL avança com despedimento de 69 trabalhadores

A denúncia é da OGBL. Após semanas de incerteza, o Grupo RTL vai mesmo avançar com o despedimento de 69 trabalhadores da sede em Kirchberg. São menos 25, do que os 94 anunciados no verão.

Em comunicado, a estrutura sindical que acompanhou o processo desde o arranque diz que depois das doze rondas negociais, "parcialmente complicadas", o grupo de comunicação social luxemburguês aceitou assinar o plano social que chegou a estar em risco.

Com as indemnizações asseguradas, os perto de 70 operacionais demitidos asseguraram uma compensação financeira por antiguidade e uma compensação adicional atribuída em função da idade. Também não estão obrigados a cumprir qualquer período de aviso prévio.

Sem gritos de vitória, a OGBL faz saber que, três meses depois do arranque das negociações, "foi assinado um plano social para os 69 funcionários".

O Wort diz que a eventual mudança do Centro Corporativo do Grupo para Colónia, na Alemanha, está afastado. No primeiro semestre de 2019, o grupo registou um lucro record de €443 milhões.

Em silêncio desde a primeira hora, o primeiro-ministro Xavier Bettel, que também assume a pasta da comunicação social, continua sem dar uma explicação sobre as contrapartidas do acordo que, por ano, injeta mais de 10 milhões de euros por ano, no grupo de Kirchberg.