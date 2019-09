Se procura emprego ou conhece alguém nessa situação tome nota: dia 18 de setembro vai haver um jobday. Veja as ofertas.

Royal-Hamilius tem 250 postos de trabalho para oferecer

Algumas das marcas que vão ter lojas no Centro Comercial Royal Hamilius vão realizar um jobday, no próximo dia 18 de setembro, no Parc Hôtel Alvisse, Dommeldange, entre as 9h00 e as 16h00, com inúmeras ofertas de emprego.



No total, serão 250 postos de trabalho colocados à disposição dos candidatos, segundo o Wort francês.

As vagas serão muito variadas e para algumas das marcas que irão estar presentes neste centro comercial, como as Galeries Lafayette, FNAC, Restaurant Manko.

As ofertas de emprego no setor comercial vão desde vagas para as áreas de conselheiros de venda, serviço ao cliente, logística, administrativa, assistentes comerciais, gestor de vendas, entre outras, como indica o anúncio do jobday no site da Agence pour le développement de l’emploi (Adem).

Nesse dia, haverá também procura de empregados para a restauração, como empregados polivalentes para cozinha, empregados de mesa, barmen, cozinheiros, além de quadros superiores e médios.

No site do Adem é já possível realizar a inscrição para o jobday através do endereço recrutement-commerce@adem.etat.lu

O Parc Hôtel Alvisse fica situado na 120 Route d'Echternach, 1453 Luxembourg-Dommeldange.