Royal-Hamilius. Mais de 2000 candidatos para os 250 empregos disponíveis

Ana Patrícia CARDOSO

No passado dia 18 de setembro, a Agência para o Desenvolvimento do Emprego (ADEM) e a rede "EURES - Grande Région" organizaram, em parceria com o grupo Codic (promotor do projeto), uma feira de emprego com ofertas de trabalho para o novo centro comercial Royal-Hamilius, na capital, que tem abertura prevista para final de 2019.

Para as 250 vagas disponíveis, apareceram mais de duas mil pessoas à procura de emprego. Na feira, estavam presentes os estandes dos recrutadores responsáveis por estas marcas: restaurantes Galeries Lafayette, FNAC, Delhaize, Manko e Victorine, Louis Pion, Royal Quartz, Team agence, De Fursac, etc...

Estes nomes procuravam entre consultores de vendas, gerentes para assistente de vendas, empregado de logística ou empregado de catering.

No início da tarde, as Galeries Lafayette já tinham os primeiros dez candidatos contratados. Nove residentes luxemburgueses registrados na ADEM e um residente belga assinaram seu contrato como vendedor ou depositário no local.

"Muitas mais contratações se seguirão nas próximas semanas", confirmaram as empresas no final do dia. Recorde-se que, graças ao Jobday organizado em Março de 2019 a favor do centro comercial Cloche d'or, foram efectuadas mais de 150 novas contratações pelas marcas instaladas no centro comercial.

Segundo as restantes marcas, os restantes lugares serão preenchidos nas próximas semanas.