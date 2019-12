Se deixar o seu carro no parque por cinco horas ou mais irá pagar a tarifa completa diária, de 26,80 euros, ou a noturna, de 38 euros. Há outras regras.

Royal-Hamilius: Atenção às horas de estacionamento para não ter surpresas ao pagar

Se ainda tem compras de Natal para fazer e pretende deixar o carro no parque de estacionamento do Royal-Hamilius leia primeiro aqui o tarifário no site do concessionário Apcoa para evitar surpresas desagradáveis na hora de pagar.



Além de ser o parque mais caro da cidade do Luxemburgo ainda tem umas regras muito específicas.

Fique desde já a saber que se entre as 7h00 e as 17h00 deixar o seu automóvel estacionado por cinco horas ou mais irá pagar a tarifa do dia inteiro “26,80 euros”, está escrito no site.

Mais caro fica se deixar o veículo no parque por período igual a partir das 17h: 38 euros, que equivale à tarifa noturna completa (das 17h às 7h).

Compras em 4h21 e diferentes tarifas

E porquê o limite de cinco horas, para o cliente passar a pagar o mesmo que o dia ou a noite inteira?

"Os nossos estudos revelam que o tempo para compras no Royal-Hamilius leva precisamente 4 horas e 21 minutos" justificou o Apcoa ao site do Paperjam.

Até às 5 horas, o estacionamento é cobrado aos 30 minutos.

Mas o preço pode variar entre os 1,20 euros a 1,50 euros por meia-hora consoante o número de automóveis já estacionados no Royal-Hamilius. Por uma hora o preço a pagar é de 3 euros.

Entre 1,20 a 1,50 euros por 30 min.

"Os primeiros 60 a 75 veículos que entram no parque têm de pagar 1,20 euros por 30 minutos de estacionamento", explica ao Paperjam fonte do Apcoa.

Depois destes, “aos próximos 100 veículos a tarifa sobe para 1,40 euros por meia hora”, todos os que estacionem depois “já pagam 1,50 euros pelo mesmo período", acrescenta.

Tudo isto é possível dado que a Apcoa tem liberdade para fixar o preço dos 628 lugares de estacionamento do parque do Royal-Hamilius, do qual ganhou a concessão em concurso público à Codic.

