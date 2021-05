Três indivíduos armados assaltaram uma pessoa num parque à tarde e durante a noite o supermercado de Diekirch foi invadido tendo os ladrões roubado uma série de telemóveis. A polícia procura possíveis testemunhas.

Roubo com arma em Differdange e assalto ao Cactus em Diekirch

Redação Três indivíduos armados assaltaram uma pessoa num parque à tarde e durante a noite o supermercado de Diekirch foi invadido tendo os ladrões roubado uma série de telemóveis. A polícia procura possíveis testemunhas.

A polícia do Luxemburgo lançou dois apelos públicos para ajudar a encontrar os autores de dois assaltos ocorridos na sexta-feira em dois locais distintos.

O primeiro ocorreu durante a tarde dem Differdange. Uma pessoa foi assaltada no parque por três homens. Desta vez tratou-se de um assalto à mão armada. Os sujeitos ameaçaram a vítima com uma arma, para lhe exigir cigarros e dinheiro que trazia consigo. O assalto aconteceu às 16h00 e ninguém ficou ferido. Quem tiver informações ou tenha visto algo de interesse pode contactar a polícia através do número de telefone 244 53 1000 ou dirigir-se à esquadra de Differdange.

Em Diekirch, já noite dentro o Cactus Hobby foi assaltado tendo os infratores roubado um grande número de telemóveis. Mais uma vez, as autoridades policiais pedem a quem possua alguma informação de relevo para entrar em contacto com a polícia através do contacto telefónico 244 80 1000.

