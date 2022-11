Os conselhos da polícia para evitar que lhe roubem o telemóvel após os inúmeros assaltos silenciosos deste fim-de-semana.

Criminalidade

“Roubaram-me o telemóvel”. Polícia lança alerta para inúmeros roubos

Redação Os conselhos da polícia para evitar que lhe roubem o telemóvel após os inúmeros assaltos silenciosos deste fim-de-semana.

O telemóvel tem sido um dos objetos mais cobiçados pelos assaltantes no Luxemburgo, que o conseguem roubar aos transeuntes sem que estes o percebem. Foi o que aconteceu por diversas vezes, nas noites de sexta-feira e sábado, sobretudo na capital, mas também em Bettembourg.



Duas pessoas que circulavam pela Avenue de la Gare e na Avenue de la Liberté apresentaram queixa à polícia sobre o roubo do seu telemóvel. Neste último caso, o assaltante aproximou-se de um transeunte provocando-o. Outra pessoa acorreu e no meio da confusão, o assaltante roubou-lhe o telemóvel. A vítima não deu por nada no momento. Só depois percebeu o roubo. O mesmo aconteceu a um passageiro que seguia num autocarro em Bettembourg que lhe roubaram igualmente o seu telemóvel. E à outra vítima da Avenue de la Gare.

Há uma vaga de assaltos no Luxemburgo? Na quinta-feira, ocorreu um número elevado de roubos a casas, um lar de idosos, restaurantes, escritórios e garagens de prédios. A polícia deixa conselhos.

Na tarde de sábado, mais quatro roubos foram relatados às autoridades policiais de pessoas que ficaram sem carteira ou telemóvel, todos silenciosos e sem que a vítima tivesse dado conta no momento do assalto. Uma das vítimas ficou sem o telemóvel enquanto estava num restaurante na capital.

A polícia aconselha que não coloque o seu telemóvel num local de fácil acesso. Traga-o sempre dentro de uma mala ou no bolso de um casaco que se possa fechar. Além disso, tenha sempre o telemóvel bloqueado com uma senha de segurança e faça backups regulares do seu dispositivo.

