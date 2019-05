Condutores que utilizam a área todos os dias têm de arranjar solução alternativa.

Luxemburgo 2 min.

Rotunda de Irrgarten encerrada parcialmente ao trânsito em junho

Marc AUXENFANTS Condutores que utilizam a área todos os dias têm de arranjar solução alternativa.

A faixa interior da rotunda de Irrgarten, entre o aeroporto Findel e Sandweiler será encerrada ao trânsito durante três semanas em junho. Segundo a Administração das Pontes e Estradas os trabalhos inserem-se no redesenvolvimento do troço Robert-Schaffne e serão realizadas entre os dias 3 (10:00h) e 21 de junho (16:00h).



Os condutores que circulam habitualmente nesta zona podem esperar assim três semanas de trânsito condicionado e restrições à circulação. Os trabalhos estão relacionados sobretudo com a criação de novos limites da rotunda. Apesar de as duas restantes faixas de tráfego permanecerem em serviço, as rampas de acesso a Sandweiler e Pulvermühle serão reduzidas de três para duas faixas.

Entre 9 e 18% de tráfego absorvido

Tal como com a rotunda da Serra, localizada em Kirchberg, os trabalhos serão feitos em modo "turbo". Ainda segundo a Administração das Pontes e Estradas, a infraestrutura permitirá a circulação de cerca de 5.700 veículos por hora nos períodos de pico até 2020.

Além de serem adicionadas novas pistas de entrada, as faixas serão rearranjadas e serão instalados semáforos. A nova rotunda irá beneficiar também de uma faixa circular adicional.



Em novembro passado, Roland Fox, vice-diretor das Pontes e Estradas luxemburguesas, explicava que o objetivo é o de "absorver o tráfego extra de 9% pela manhã e os 18% mais esperados para 2020 e adiante". No total, serão criados cerca de 10.000m² de área de tráfego. Segundo o ministro da Mobilidade e Obras Públicas, François Bausch, o orçamento rondará "um envelope de 9,9 milhões de euros".



Ao mesmo tempo, o projeto é semelhante ao que ja está planeado na rotunda de Sandweiler. A infraestrutura está saturada no que respeita à circulação rodoviária, especialmente nas direções de Contern e Sandweiler. A adição de novas faixas de entrada dos dois municípios, o novo pavimento para limitar as mudanças de faixa e a criação de duas faixas com acesso direto à rotunda de Schaffner ajudarão a absorver o tráfego estimado em 30% no período da manhã e 22% no período da noite até 2020.



(Notícia publicada originalmente na edição francesa do Luxemburger Wort.)



Siga-nos no Facebook, Twitter e receba a nossa newsletter das 17h30.