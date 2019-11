Mário, de 9 anos, sonhava em conhecer o craque português e no, último domingo, 17, teve essa oportunidade, no final do jogo entre Luxemburgo e Portugal.

Ronaldo realiza sonho de criança portuguesa do Luxemburgo

Ana Patrícia CARDOSO

Portugal venceu o Luxemburgo e conseguiu a apuração para a fase final do Euro 2020. A seleção nacional venceu a partida por dois a zero - golos de Cristiano Ronaldo e Bruno Fernandes - e já sonha em sagrar-se campeão europeu, tal como aconteceu há quatro anos.

No entanto, o apuramento não foi o único momento a chamar a atenção. Um encontro especial mereceu a atenção da imprensa.

Mário, um menino de 9 anos que nasceu com uma malformação congénita – Espinha Bífida – que o prende a uma cadeira de rodas, estava no estádio a aplaudir o seu herói - Cristiano Ronaldo.

Filho de pais portugueses imigrantes no Luxemburgo, o menino assistiu à partida no Estádio Josy Barthel a convite da Federação Portuguesa de Futebol através de um protocolo.



Quando soube da presença de Mário, Ronaldo fez questão de o conhecer e tirar uma fotografia com o seu fã. Um momento que, com certeza, o jovem não vai esquecer tão cedo.

Os adeptos não tardaram a elogiar o gesto do jogador da seleção. "Cristiano Ronaldo voltou a fazer das suas junto de uma criança especial, após ajudar Portugal a carimbar o passaporte para o Europeu!

"Filho de emigrantes portugueses a residir no Luxemburgo, o menino Mário, de 9 anos de idade, anda na escola e é super-inteligente. Nasceu com uma mal-formação congénita relativamente comum denominada 'spina bifida', o que o impossibilidade de caminhar, tendo que utilizar cadeira de rodas. É 'louco' pela seleção portuguesa! Graças à FPF através do seu protocolo, foi possível ultrapassar todos os constrangimentos e proporcionar a este menino, realizar um dos maiores sonhos da sua vida: presenciar 'in loco' o jogo Luxemburgo-Portugal e estar com Cristiano Ronaldo."

