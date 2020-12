Num café em Esch várias pessoas foram apanhadas a beber e conviver sem máscara nem distânciamento, e 160 pessoas foram multadas por desrespeitar o recolher obrigatório, indica o novo relatório policial.

Rodange. Polícia interrompe festa com 100 pessoas numa casa privada

Já passava da meia-noite de sábado quando a polícia surpreendeu uma festa animada numa casa particular na Rue Albert Schweitzer, em Rodange. Nesta residência, encontravam-se cerca de uma centena de pessoas, numa violação clara das medidas de restrição do recolher obrigatório e do proprietário receber mais do que dois convidados em simultâneo ao mesmo tempo em sua casa. A festa acabou e o proprietário da residência foi alvo de um processo.

Polícia belga apanha 50 pessoas noutra orgia, a 20 quilómetros do Luxemburgo A polícia belga surpreendeu cerca de 50 pessoas em mais uma orgia, desta vez em frente a um hospital (Edmond-Jacques) com doentes covid e perto do Luxemburgo.

Esta foi uma das surpresas com que se depararam as equipas policias que fiscalizam o cumprimento das medidas impostas devido à covid-19. Na semana passada a polícia realizou um total de 300 controlos no país, referem as autoridades em comunicado divulgado esta tarde.

No documento, a polícia relata que num estabelecimento da rua de Stalingrado, em Esch-sur-Alzette, também se deparou com vários clientes, sem máscara nem distanciamento social, a conviver e a beber no passado dia 7, pelas 18h00. A situação foi alvo de multa e processo.

Também o recolher obrigatório continua a ser desrespeitado. Durante a semana passada, a polícia multou 160 pessoas, a maioria das quais por circularem nas ruas após as 23h00 e entre as 06h00, sem justificação apresentada. Por outro lado, foram enviados 12 relatórios às autoridades competentes relativos a situações de não cumprimento das medidas sanitárias.

