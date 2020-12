Desde outubro que as autoridades não tinham de intervir em festas ilegais.

Rodange. Polícia acaba com festa onde estavam 100 pessoas

Ana Patrícia CARDOSO

Apesar de todas as restrições impostas há meses, ainda há quem pense que sábado à noite é altura para festas.

No fim de semana, a polícia do Luxemburgo acabou com uma festa numa casa na rue Albert-Schweitzer, perto da estrada para Longwy, onde estavam cerca de 100 pessoas, relata o L'Essentiel.

As autoridades chegaram depois da meia noite, dispersaram a multidão e multaram o proprietário.

A última vez que a polícia tinha terminado com uma festa ilegal aconteceu em outubro, dia 18, numa floresta no norte do país, entre Bockholtz e Hosingen.

