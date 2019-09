Num breve comunicado, sem responder às questões dos jornalistas, Roberto Traversini disse que tirou "consequências políticas" das acusações de que foi alvo por parte dos partidos da oposição.

Roberto Traversini renuncia ao cargo de burgomestre

Henrique DE BURGO Num breve comunicado, sem responder às questões dos jornalistas, Roberto Traversini disse que tirou "consequências políticas" das acusações de que foi alvo por parte dos partidos da oposição.

Roberto Traversini vai deixar de ser burgomestre de Differdange a partir de segunda-feira. O anúncio foi feito há instantes pelo autarca, depois de ter admitido ontem erros na condução de obras feitas numa zona protegida.

Num breve comunicado, sem responder às questões dos jornalistas, Roberto Traversini disse que tirou "consequências políticas" das acusações de que foi alvo por parte dos partidos da oposição em Differdange, mas vai continuar como deputado no Parlamento.

Segundo os partidos de oposição Déi Lénk e DP, as obras num armazém anexo à casa de Roberto Traversini foram feitas sem autorização e com abate de árvores.

Na sua resposta de ontem, Roberto Traversini fez 'mea culpa' e reconheceu o "erro". O pedido de autorização à Agência Ambiental foi feito já depois do início das obras, a 9 de julho, mas chegou apenas a 12 de agosto.

Mais graves foram ainda as acusações do Déi Lénk, que deram conta de que funcionários do Centro de Iniciativa e de Gestão Local estiveram a trabalhar no local.

Roberto Traversini, que é também presidente deste organismo, admitiu ontem que foi também um "erro".

O autarca, de 56 anos, acabou por ceder à pressão política e vai então abandonar o cargo de burgomestre de Differdange, na próxima segunda-feira.

O conselho comunal deverá reunir agora para designar o novo burgomestre e um novo colégio de vereadores.

Recorde-se que a coligação Déi Gréng / CSV assumiu o poder nas últimas eleições comunais, de 2017, atirando o DP para a oposição, depois de vários anos coligado com os Verdes.