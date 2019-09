O burgomestre diz que não sabia que o chalet estava em zona protegida.

Roberto Traversini admite "erros" mas continua burgomestre

O burgomestre de Differdange, Roberto Traversini, vai continuar no cargo depois de a oposição ter pedido a sua demissão, por alegadas obras feitas numa zona protegida.

Tal como prometido, Traversini deu ontem as explicações, após a reunião com o conselho comunal.

Foto: Chris Karaba

O burgomestre admitiu ter cometido vários erros na maneira como conduziu as obras junto a uma das suas casas, situada numa zona verde, mas não encontrou motivos suficientes para deixar o cargo, como exigiam os partidos déi Lénk e DP, refere o jornal Wort.

Segundo a oposição da comuna de Differdange, as obras num armazém anexo à casa de Roberto Traversini foram feitas sem autorização e com abate de árvores.

Foto: Chris Karaba

Na sua resposta, Roberto Traversini referiu que "não sabia que o chalet estava na área protegida Natura 2000". Fez 'mea culpa' e acrescentou que quando foi informado da situação, parou as obras e pediu autorização à Agência Ambiental.

Quanto à acusação do partido Déi Lénk, de que funcionários do Centro de Iniciativa e de Gestão Local estiveram no local a trabalhar, Roberto Traversini, que preside também este organismo, admitiu que "trabalharam quatro horas" e que foi também um "erro".

Propriedade de Roberto Traversini. Foto: Anouk Antony

O partido da oposição DP insiste que foi um "abuso de poder" e não um "esquecimento". Já o Déi Lénk terá pedido desculpas, refere o Wort, enquanto os comunistas do KPL defendem que este caso não se trata de um crime.

HB / Wort