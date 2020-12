A vítima tinha 38 anos. Apesar de a polícia ter lançado uma verdadeira operação de caça ao homem, o suspeito continua em fuga.

Rixa mortal em Strassen. Polícia divulga fotografia do suspeito

A polícia luxemburguesa está a procura de um homem suspeito de ser o autor do crime que vitimou mortalmente uma pessoa na noite passada, em Strassen. As autoridades divulgaram a fotografia do suspeito e lançam um apelo a testemunhas.

Um homem perdeu a vida na noite de quinta para sexta-feira, após uma rixa violenta no centro de abrigo para refugiados , em Strassen. O caso foi divulgado hoje pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros uma vez que a vítima é um requerente de asilo.

O presumível autor do crime chama-se Mohamed Reda Nait Ali, tem 35 anos, mede cerca de 1,90 metros e é de estatura grande. Na altura dos factos tinha barba e usava calças de ganga, sapatos castanho-escuro e gorro e casaco também de cor escura.A polícia alerta que o suspeito poderá estar armado. Qualquer informação que possa conduzir ao seu paradeiro deve ser transmitida às autoridades através do número de emergência 113 ou do 244 60 2110.

Sobre o caso, sabe-se apenas que a vítima foi alvo de um ataque violento, que a deixou gravemente ferida. Depois de receber os primeiros socorros ainda no local, o homem foi levado para o hospital acabando por falecer durante a manhã de hoje. Tinha 38 anos de idade.

Sabe-se também que, após o crime, o alegado autor fugiu. Apesar de a polícia ter lançado uma verdadeira operação de caça ao homem, o suspeito continua em fuga.



