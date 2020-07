As autoridades estão a pedir a ajuda da população para identificar os agressores que atacaram, pelo menos, duas pessoas no parque Trois Glands.

Rixa faz dois feridos na capital

Duas pessoas foram violentamente agredidas na madrugada de sexta para sábado, no parque Trois Glands na capital. Uma delas ficou com ferimentos graves e teve, inclusivamente, de ser transportada para o hospital.

Para já não são certas as circunstâncias em que o ataque aconteceu. Uma vez que o incidente aconteceu lugar num espaço público, na presença de outras pessoas, as autoridades contam com os relatos das testemunhas para identificar os agressores.

Assim, qualquer pessoa que possa fornecer detalhes aos investigadores é solicitada a contactar a polícia através do seguinte número (+352) 24 44 01 000 ou do e-mail Police.LUXEMBOURG@police.etat.lu.

