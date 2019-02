Tanto no Luxemburgo como no resto da UE, o risco de pobreza afeta sobretudo os imigrantes oriundos de países fora do bloco europeu.

Risco de pobreza dos luxemburgueses é cinco vezes inferior ao dos imigrantes

Na União Europeia (UE), 41,2% dos residentes originários de países de fora do bloco estavam em risco de pobreza, em 2017, segundo dados do Eurostat. Trata-se de praticamente o dobro da taxa de pobreza dos residentes oriundos de outros Estados-membros, que é de 21,9%. Já a proporção dos nacionais dos países europeus em risco de pobreza fica nos 15,3%.

Por cá, a tendência é a mesma, com o flagelo a afetar muito mais os imigrantes do que os luxemburgueses. Cerca de 44% das pessoas originárias de países terceiros que vivem no Grão-Ducado estão em risco de pobreza, uma taxa que desce para os 21% se olharmos para os residentes provenientes de outros países do bloco europeu. A percentagem desce ainda mais no caso dos luxemburgueses, rondando os 12,5%.

Feitas as contas, e distinguindo entre nacionais e estrangeiros, a taxa de risco de pobreza dos luxemburgueses é mais de cinco vezes inferior à dos imigrantes.

De acordo com o gabinete europeu de estatística, a Bélgica é o país com a maior taxa de estrangeiros de fora da UE em risco de pobreza (55,5%), seguindo-se a Espanha (51,5%) e a Croácia (47,9%). Já Hungria (39,8%), Espanha (35,2%) e Grécia (32,1%) são aqueles com as maiores proporções de cidadãos da UE nessa situação.

No que toca à percentagem de nacionais em dificuldades, os valores mais elevados foram registados na Roménia (21,4%), Grécia (19,6%) e Espanha (18,8%).



Diana Alves

