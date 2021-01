Até segunda-feira o sul do Luxemburgo está em alerta laranja por causa da subida do nível da água dos rios.

Risco de inundação aumenta no sul do país

Até segunda-feira o sul do Luxemburgo está em alerta laranja por causa da subida do nível da água dos rios.

Numa combinação perigosa, a neve derretida e os aguaceiros praticamente constantes cpntinuam a fazer subir o nível da água dos rios. O risco é transbordar. Por isso mesmo, o sul do país está em alerta laranja para o risco de inundação até segunda-feira.

Como resultado, o Serviço de Previsão de Cheias (SPC) da Administração da Gestão da Água anuncia um "risco de pequenas inundações, não causando danos significativos, mas exigindo uma vigilância especial no caso de atividades sazonais e/ou expostas".

O SPC mantém ainda debaixo de olho as bacias de Sûre, Alzette e Chiers. Na página oficial, explica que todos estes rios arriscam transbordar.

Gelo na estrada

Com os termómetros a marcar zero graus este domingo, está prevista a queda de neve a partir do fim da tarde. Até lá, o céu permanecerá muito nublado a nublado com alguma chuva leve e neve.

O Meteolux alerta para a acumulação de gelo na estradas e recomenda toda a prudência nas deslocaçãoes.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.